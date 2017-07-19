Di Marzio conferma: "Veretout è viola per 7 milioni, al giocatore contratto di cinque anni"
Colpo in arrivo in casa viola, la conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio. Un lungo contratto per il centrocampista francese in arrivo a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 19:28
Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:
"Rinforzo in arrivo per la Fiorentina. I viola sono vicinissimi a Jordan Veretout, centrocampista francese classe '93 lo scorso anno in prestito al Saint Etienne ma di proprietà dell'Aston Villa. L'affare dovrebbe andare in porto per una cifra di 7 milioni, questo il costo del cartellino. Mentre il contratto del giocatore sarà con ogni probabilità della durata di 5 anni."