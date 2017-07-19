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Di Marzio conferma: "Veretout è viola per 7 milioni, al giocatore contratto di cinque anni"

Colpo in arrivo in casa viola, la conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio. Un lungo contratto per il centrocampista francese in arrivo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 19:28
Di Marzio conferma: "Veretout è viola per 7 milioni, al giocatore contratto di cinque anni" -
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Fiorentina
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Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

"Rinforzo in arrivo per la Fiorentina. I viola sono vicinissimi a Jordan Veretout, centrocampista francese classe '93 lo scorso anno in prestito al Saint Etienne ma di proprietà dell'Aston Villa. L'affare dovrebbe andare in porto per una cifra di 7 milioni, questo il costo del cartellino. Mentre il contratto del giocatore sarà con ogni probabilità della durata di 5 anni."

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