Martusciello: "La Fiorentina ha vinto grazie agli episodi, Tomovic era da rosso perché ultimo uomo"

L'organico della Fiorentina è troppo superiore rispetto al nostro" Cosi parla Martusciello, allenatore dell'Empoli

"La Fiorentina ha un parco giocatori troppo superiore a noi. Ripartiamo e teniamoci il primo tempo di oggi. La differenza la fanno gli episodi, anche rispetto alla vittoria dell’anno scorso. Soffrimmo l’anno scorso, ma poi siamo passati in vantaggio. Quest’anno invece non abbiamo segnato con Maccarone, il fallo di Tomovic poi era da ultimo uomo. E tutto diventa tutto più complicato, soprattutto dopo il secondo goal”. Così Giovanni Martusciello, allenatore dell’Empoli, ha analizzato in conferenza stampa il pesante k.o. con la Fiorentina.

Itasportpress