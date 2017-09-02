Martorelli: 'Viola costretti a rifondare, le prime giornate hanno messo i brividi a Pioli e a Corvino'

Niente limiti, conterà però fare un ottimo campionato e poi capire quale potrà essere l'obiettivo

Il noto agente Giocondo Martorelli, raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha speso alcune parole anche sull'attuale situazione della Fiorentina: "È stata costretta a rifondare. Le prime giornate hanno messo un po' di brividi alla schiena a Pioli e Corvino e così sono arrivati Thereau, Laurini e Lo Faso".

Prosegue sul campionato: "Niente limiti, conterà però fare un ottimo campionato e poi capire quale potrà essere l'obiettivo".