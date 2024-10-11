Martinelli e Fortini titolari nel 3-3 tra Italia U19 e Galles, Fortini segna la rete del momentaneo 3-2

Si è giocata ieri la partita tra l'Italia U19 e il Galles U19 finita con un divertente 3-3 con l'Italia riacciuffata in extremis dal Galles al 94esimo minuto di gioco. Per l'Italia in campo c'erano du...

Si è giocata ieri la partita tra l'Italia U19 e il Galles U19 finita con un divertente 3-3 con l'Italia riacciuffata in extremis dal Galles al 94esimo minuto di gioco. Per l'Italia in campo c'erano due giovanissimi viola, uno è il terzo portiere della Fiorentina Martinelli, l'altro è Fortini che quest'anno è in prestito alla Juve Stabia. Proprio Fortini ha messo la ciliegina sulla torta a quella che è stata una grande settimana per lui, Sabato scorso infatti l'esterno viola ha fatto il suo esordio in Serie B partendo titolare e mettendo a referto anche un assist, dopo di che la chiamata in azzurro e la rete messa a segno ieri, un grande momento per il classe 2006.

LE PAROLE DI CESARI

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