Marocchino: “La Fiorentina ha una rosa inadeguata per lottare per l’Europa, è da mezza classifica”

L’ex centrocampista bianconero ed ora opinionista Domenico Marocchino ha parlato della sfida di sabato tra Fiorentina e Juventus oggi a Lady Radio: “Quando è finito il mercato, ho guardato la rosa viola e l’ho trovata inadeguata per competere ad alti livelli, per me non è adatta a giocare per il quinto posto con altre contendenti. Questa squadra non può non avere un esterno che sappia saltare l’uomo disinteressandosi dei compiti difensivi, ha delle mancanze grandi che chiaramente le danno vari problemi, ma non mi sarei aspettato di vederla ultima.”

Su Vanoli: “La Fiorentina vive una difficile situazione e ha preso uno di carattere come lui, spero ce la faccia anche se non sarà semplice. Il calcio si divide in tecnica, tattica e capacità fisiche poi c’è il morale e lui dovrà essere bravo a lavorare sulla testa per far crescere l’autostima e la personalità del gruppo.”

Su Fagioli: “Ha bisogno di un contesto perché non è un giocatore veloce, è un passista che ragiona velocemente per fare la giocata e sarà fondamentale sabato avere un equilibrio in quel frangente con quei tre nel mezzo che sanno dare gioco al gruppo.”