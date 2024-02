Mario Beretta: “Italiano ha fatto miracoli a Firenze, il suo calcio è importante”

L’ex allenatore tra le altre di Parma e Torino Mario Beretta intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio si è così espresso sul tema Fiorentina ed in particolare sul suo allenatore.

” Italiano ha fatto miracoli. Lo scorso anno è arrivato due volte in finale e, anche se non le ha vinte, ci è arrivato e se le è giocate sino in fondo. Questo fa capire che il suo modo di giocare è importante. Io credo che tutto ciò che sta facendo aiuterà la Fiorentina a giocarsi le coppe anche quest’anno. Le critiche fanno parte del mondo del calcio e dello sport, Italiano deve pensare solamente a ciò che ha fatto di buono per la Fiorentina”