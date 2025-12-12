Marinozzi duro su Vanoli: “La sua comunicazione è pessima, allontana i calciatori. Sono errori gravi”

Andrea Marinozzi ha parlato al podcast “L’ascia raddoppia” di Cronache di spogliatoio della comunicazione dell’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli:

“Premesso che Vanoli è l’ultimo dei responsabili della situazione gravissima che sta vivendo la Fiorentina. Si vede proprio che lui ci tiene per se stesso e per Firenze. Questo sentimento lo ha portato a fare errori di comunicazione, errori poi concentrati tutti a Reggio Emilia, andiamo ad analizzare la conferenza post Sassuolo.”

“Lui inizia dicendo NOI dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, l’unica frase in cui dice noi. Poi diventa loro e io. Distanza, tanta distanza ma adesso serve vicinanza nelle parole che scegli, devi essere lucido. Dice loro devono essere uomini, è una frase forte. Infatti nel pre di Conference League ha provato a smorzarla parlando di valori. Immaginatevi un calciatore che conosce Vanoli da un mese e si sente dire pubblicamente che non è un uomo.”

“Poi parla di paura, usa il termine paura. Ma dì che devi avere coraggio, usa un termine positivo come il coraggio. Poi dice loro non devono avere più alibi. Poi sulla questione calcio di rigore lui crea un caso che può essere chiuso in un secondo. Noi vediamo solo la lite Kean-Mandragora, bastava dire che l’importante era che avevano segnato. Invece tira in mezzo Gudmundsson che in questo momento è offeso anche dal salumiere, dicendo che non se l’era sentita. Come può sentirsi Gud in questo momento? Infatti l’hanno riempito di insulti e l’ha smentito su Intsagram. Poi in conferenza stampa dice che hanno detto tutti la verità e così spegne il caso da lui creato. Però lo fa facendo un autogol.”

“Poi gli chiedono del modulo e lui risponde mi sono fatti male Fazzini, Gosens e Parisi. Alibi, loro no e tu si? Non va bene, parla di altro. Poi quando parla del centrocampo fa un errore gravissimo. Parla di Bove, Cataldi e Adli dicendo che venivano da piazze difficili, ma Nicolussi e Sohm come si devono sentire? Poi l’errore più grosso quando dice che lui per quei tifosi faceva la fascia 110 volte avanti e indietro. Come a dire io lo facevo e voi non lo fate. Come puoi creare empatia e unire? Poi dice non ho trovato la chiave per entrare nella loro testa, e grazie graziella.”