Marinozzi critica Vanoli: "Le sue parole sono state sbagliate, ha creato una distanza con la squadra"

Il telecronista ha parlato delle dichiarazioni del tecnico dopo il Monza

Attraverso il suo canale YouTube, il telecronista e giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha analizzato le dichiarazioni rilasciate da Paolo Vanoli al termine della sfida tra Monza e Fiorentina.

Le critiche alla comunicazione del tecnico

«Prima della pausa la Fiorentina sembrava aver ritrovato un po' di smalto, ma il crollo emotivo dopo lo svantaggio a Monza è stato negativo. Si vedono troppi spunti individuali e manca ancora una chiara identità collettiva. Non ho condiviso affatto l'approccio comunicativo di Vanoli quando, in conferenza stampa, ha affermato: "Questa squadra deve avere la mia umiltà". È un'espressione che scava un solco tra lui e il gruppo, così come il suo continuo riferimento al ritorno in panchina con grande energia: è un registro che può far presa sulla piazza, ma che rischia di allontanare lo spogliatoio».

La ricetta per il futuro

«Adesso la priorità è ricucire lo strappo tra i giocatori e la tifoseria. Già la scorsa stagione a Sassuolo il mister tendeva a contrapporre "io" e "loro", un linguaggio poco efficace per gestire uno spogliatoio. Questo non significa che debba usare sempre il guanto di velluto: ai microfoni di DAZN aveva impostato bene il discorso, e all'interno dello spogliatoio è giusto che usi il pugno duro, faccia sentire il peso del ritiro punitivo e parli chiaro; all'esterno, però, serve una strategia comunicativa differente».