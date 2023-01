Marino: “A gennaio non perderemo i nostri giocatori migliori”. Chiusa la porta alla Fiorentina per Beto?

La Fiorentina è alla ricerca di un centravanti e negli ultimi giorni, il nome di Beto è stato accostato più volte al club viola. Intervenuto ai microfoni di TV12, Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha chiuso la porta alle pretendente dei gioielli bianconeri durante la sessione di calciomercato invernale: “Non perderemo sicuramente i pezzi importati che abbiamo, grazie alla solidità della Famiglia Pozzo. A gennaio non abbiamo mai avuto necessità di vendere i nostri giocatori migliori. Individualmente e collettivamente siamo forti e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, anche ora che stiamo vivendo una crisi di risultati, ma non di gioco. Non siamo alla deriva, siamo rispettatissimi dagli avversari, mettiamo in difficoltà chiunque, ma dobbiamo cercare di mantenere questi standard di concentrazione per tutta la partita”.