Marianella: “Paratici è un segnale importante; la Fiorentina è pronta a puntare verso l’alto”

Massimo Marianella, esperto giornalista e telecronista ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Fiorentina.

Su Paratici:

“E’ l’ennesimo tassello di quelle che erano le aspettative della stessa tifoseria che imputava di cambiare il direttore tecnico e l’allenatore, persino il capitano è stato cambiato. Dal punto di vista economico era stato un mercato importante, la proprietà ha messo a disposizione 92 milioni e i 25 di sponsorizzazione della Mediacom, ma qualcosa non ha fatto clic all’interno dello spogliatoio. Aveva preso anche l’allenatore di cui si pensava che potesse aver bisogno la Fiorentina, uno vincente, di esperienza, con carisma, che potesse mettere insieme le due anime cioè quella dei giovani di cui il club ha una grande trazione e i giocatori più importanti, ma non ha funzionato per mille motivi. Questa è una società viva e attenta, e ora ha cambiato tutto. Paratici arriverà ed è un segnale importante perché prendi un uomo di calcio, di un livello molto importante: questa squadra è pronta a cambiare direzione verso l’alto, non dimentichiamoci che ha ancora la carta europea della Conference ed è ancora in Coppa Italia. E’ chiaro che la priorità è salvarsi, ma viene da una vittoria, la prima in campionato, e ora avrà due partite giocabili contro Parma e Cremonese. C’è anche una base di giocatori importanti: Gudmundsson è nel miglior momento della sua stagione, Fagioli è un talento straordinario, i giovani Fortini e Comuzzo stanno tornando, De Gea si è preso la fascia e deve tornare quello dello scorso anno. Le sensazioni sono positive. Io non credo che arriverà oltre marzo a lottare per la salvezza. Ora è a meno cinque punti. Sarà un percorso da fare con umiltà e poi da lì concentrarsi all’Europa.”

Sull’effetto Franchi:

“Anche con le gru, il Franchi e la Fiesole sono sempre un fattore positivo”.