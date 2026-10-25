Marelli: "Rigore giusto per l'Inter, Valdepeñas trattiene Thuram e non guarda il pallone mai"

A decidere il match in extremis è stato il calcio di rigore trasformato da Zielinski nel finale per l'intervento di Valdepeñas su Thuram. Sull'episodio si è espresso chiaramente l'esperto Luca Marelli, confermando la correttezza della decisione arbitrale:

"Il rigore ci sta perché Thuram si attacca a Valdepeñas e il difensore viola perde il contatto con il pallone e si occupa solo di trattenere l'attaccante francese. Il rigore è corretto, ma manca il giallo al difensore viola."