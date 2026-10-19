Labaro Viola

Marelli: "Il gol del Como era da annullare, l'errore arbitrale è stato evidente e doveva essere corretto"

L'ex arbitro ha parlato del gol irregolare dato al Como e di quello invalidato a Pongracic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2026 14:31
Marelli: "Il gol del Como era da annullare, l'errore arbitrale è stato evidente e doveva essere corretto" -
Acf Fiorentina
Di Bello
Marelli
Como
Condividi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli per parlare degli episodi della gara tra Como e Fiorentina: "Il fallo su Gonçalves era netto e l'ho detto subito che andava annullata la rete. A volte può capitare di tutto e sbagli, succede ma ora c'è la tecnologia. Prima era usata troppo, mentre adesso troppo poco e stiamo esagerando. Si lascia correre di più e ci sta, ma bisogna essere bravi a intervenire sull'errore perché il gol del Como non era buono."

Prosegue: "Ieri sono intervenuto in diretta perché ero sicuro che il Var intervenisse per correggere lo sbaglio e non c'è un motivo per cui non doveva succedere. Paterna ha sbagliato alla grande perché il contrasto era irregolare e non capisco come abbia potuto dare l'ok per convalidare il gol."

Sul gol di Pongracic: "Non c'erano le immagini, sono arrivate dopo infatti la ricostruzione si è vista solo nell'intervallo. Non c'era comunicazione tra Lissone e lo stadio per questo ci hanno messo 5 minuti poi il gol era da annullare comunque perché Pongracic era in fuorigioco."

Su Orsato: "Lui è stato un grande arbitro, ma non deve far arbitrare i suoi ragazzi come faceva lui perché non ne sono capaci. Lui aveva il suo metodo ed inoltre non si può applicare lo stile inglese al nostro campionato perché non funziona."

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok