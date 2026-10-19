Marelli: "Il gol del Como era da annullare, l'errore arbitrale è stato evidente e doveva essere corretto"

L'ex arbitro ha parlato del gol irregolare dato al Como e di quello invalidato a Pongracic

A Radio Bruno è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli per parlare degli episodi della gara tra Como e Fiorentina: "Il fallo su Gonçalves era netto e l'ho detto subito che andava annullata la rete. A volte può capitare di tutto e sbagli, succede ma ora c'è la tecnologia. Prima era usata troppo, mentre adesso troppo poco e stiamo esagerando. Si lascia correre di più e ci sta, ma bisogna essere bravi a intervenire sull'errore perché il gol del Como non era buono."

Prosegue: "Ieri sono intervenuto in diretta perché ero sicuro che il Var intervenisse per correggere lo sbaglio e non c'è un motivo per cui non doveva succedere. Paterna ha sbagliato alla grande perché il contrasto era irregolare e non capisco come abbia potuto dare l'ok per convalidare il gol."

Sul gol di Pongracic: "Non c'erano le immagini, sono arrivate dopo infatti la ricostruzione si è vista solo nell'intervallo. Non c'era comunicazione tra Lissone e lo stadio per questo ci hanno messo 5 minuti poi il gol era da annullare comunque perché Pongracic era in fuorigioco."

Su Orsato: "Lui è stato un grande arbitro, ma non deve far arbitrare i suoi ragazzi come faceva lui perché non ne sono capaci. Lui aveva il suo metodo ed inoltre non si può applicare lo stile inglese al nostro campionato perché non funziona."