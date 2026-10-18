Marelli: “Fallo netto su Goncalves, Milla non tocca mai il pallone. Il gol era da annullare”

L’opinionista è intervenuto per parlare del discusso episodio sul primo gol del Como, viziato nettamente da un fallo

Tante le polemiche scoppiate attorno al gol segnato da Liberali in Fiorentina-Como a causa di un fallo evidente di Milla su Goncalves, come sostenuto anche da Luca Marelli, ex arbitro, a DAZN:

“All'inizio dell’azione il recupero del pallone del Como è viziato da un chiaro fallo da parte di Milla su Goncalves. Milla non ha mai toccato il pallone e le gambe di Goncalves restano sotto il corpo di Milla e non può giocare la palla. Qui c’erano tutte le situazioni per intervenire e annullare il gol, strana la decisione del VAR Paterna”.