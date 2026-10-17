Italiano impressiona anche Matthaus: "Il suo Besiktas gioca un calcio da mostrare nelle scuole"

Il campione tedesco ha commentato il lavoro del tecnico ex Fiorentina alla guida del Besiktas

Dopo le esperienze alla Fiorentina e al Bologna, Vincenzo Italiano sta lasciando il segno anche in Turchia. Il suo Besiktas sta convincendo a suon di risultati, attirando anche l'attenzione di Lothar Matthaus. L'ex centrocampista della nazionale tedesca ha infatti commentato il lavoro svolto finora dal tecnico ex viola, elogiandone l'operato:



"Nonostante sia alla sua prima stagione, Vincenzo Italiano ha trovato una sintonia incredibile e ha costruito una squadra molto forte. I due gol segnati dal Besiktas in contropiede sono azioni che dovrebbero essere mostrate nelle scuole calcio come esempio. La differenza di forza in campo era evidente. Questa squadra si diverte davvero a giocare a calcio".