Mareggini critica Vanoli: "Ha sbagliato, non ti puoi autodefinire umile, sono gli altri a dirlo"

L'ex portiere è tornato sulle parole di Vanoli a Monza

Intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, l'ex portiere e volto noto dell'ambiente viola Gianmatteo Mareggini ha commentato in modo schietto le difficoltà della Fiorentina, soffermandosi sulla mancanza di identità della squadra, sul peso della piazza e sulla gestione tecnica.

"Manca un'identità, a Firenze le difficoltà pesano il doppio"

Secondo Mareggini, l'assenza di un marchio di fabbrica chiaro in campo rende difficile fare previsioni e mette sotto pressione soprattutto i calciatori più giovani in un contesto esigente come quello fiorentino:

"Non riesce ancora a trovare la sua identità. Questo ti porta a dover evitare ragionamenti, calcoli o previsioni. Sicuramente i giocatori ci stanno mettendo del loro, però è l'allenatore che deve dare identità alla squadra. I ragazzi sono anche giovani, e quando le cose vanno male a Firenze non è come dalle altre parti. Queste situazioni a Firenze pesano il doppio sui giocatori, soprattutto se giovani."

"Serve serenità ed esperienza, non per forza grandi spese"

Nell'analisi della situazione, l'ex estremo difensore ha evidenziato come il gruppo manchi di tranquillità e di equilibrio tattico, indicando nella figura di una guida esperta la chiave per riportare ordine e collocare ciascuno nel proprio ruolo naturale:

"Il mio punto di vista è che questi ragazzi non sono sereni, senza le condizioni per avere equilibrio di squadra in campo. Ci vorrebbe una persona che abbia esperienza, che metta nelle condizioni di lavorare serenamente questi ragazzi. E non c'è bisogno di spendere soldi per trovare qualcuno che riesca a dare solidità e mettere i giocatori in campo nella loro giusta collocazione."

Il precedente di Juric e Ranieri a Roma

Per illustrare l'importanza di una svolta decisa quando i risultati latitano, Mareggini ha citato quanto accaduto nella Capitale nella passata stagione, pur precisando di non voler fare un parallelo letterale:

"A Roma venne mandato via per disperazione, fu sostituito da Ranieri che con esperienza portò la squadra nelle coppe europee senza perdere quasi mai. Non dico che bisogna fare così, ma qua un segnale va dato."

"Vanoli frainteso sull'umiltà, ma si decide sempre troppo tardi"

Difendendo il carattere di Paolo Vanoli, che conosce bene, Mareggini ha attribuito le polemiche legate alle parole del tecnico a una comunicazione impulsiva, per poi chiudere con un richiamo alla tempestività delle scelte dirigenziali:

"Conosco molto bene Paolo Vanoli, non è uno che si tira fuori. Sicuramente è stato frainteso. Magari non ha detto le cose nella maniera giusta. Lui ha il difetto di esprimersi a caldo. L'umiltà è una cosa che va riconosciuta dagli altri. Non posso essere io a definirmi umile."