Marcolin: " Vanoli ha cambiato la Fiorentina, ha aggiustato la fase difensiva e soprattutto la fase difensiva"
L'ex giocatore ed opinionista Dari Marcolin ai microfoni di Dazn, dopo Fiorentina-Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 14:49
Ecco le parole Marcolin a Dazn: "Vanoli ha cambiato la Fiorentina, ha cambiato la mentalità e soprattutto la fase difensiva, adesso la squadra di Vanoli può far gol soprattutto con gli esterni, è una squadra diversa che riesce a fare entrambi le fasi molto bene".