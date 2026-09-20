Marcolin: " Vanoli ha cambiato la Fiorentina, ha aggiustato la fase difensiva e soprattutto la fase difensiva"

L'ex giocatore ed opinionista Dari Marcolin ai microfoni di Dazn, dopo Fiorentina-Napoli

Ecco le parole Marcolin a Dazn: "Vanoli ha cambiato la Fiorentina, ha cambiato la mentalità e soprattutto la fase difensiva, adesso la squadra di Vanoli può far gol soprattutto con gli esterni, è una squadra diversa che riesce a fare entrambi le fasi molto bene".