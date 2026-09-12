Marcolin: "Vanoli è l'uomo perfetto per tenere sulla corda i giocatori, c'è già la sua mano"

L'ex giocatore ed opinionista ha parlato di mister Vanoli

Al termine della sfida vinta dalla Fiorentina contro il Venezia, l'ex centrocampista e attuale volto di DAZN Dario Marcolin si è espresso sull'effetto del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina dei toscani.

L'analista ha lanciato una stoccata all'ambiente viola: "Lancio una provocazione: il Viola Park assomiglia a un resort a cinque stelle. È una struttura meravigliosa dove i calciatori vengono trattati come all'interno di una spa. Proprio per questo motivo serve un tecnico capace di mantenere la tensione sempre altissima, e in questo Vanoli è uno specialista".