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Marcolin: "Vanoli è l'uomo perfetto per tenere sulla corda i giocatori, c'è già la sua mano"

L'ex giocatore ed opinionista ha parlato di mister Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 13:32
Marcolin: "Vanoli è l'uomo perfetto per tenere sulla corda i giocatori, c'è già la sua mano" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Al termine della sfida vinta dalla Fiorentina contro il Venezia, l'ex centrocampista e attuale volto di DAZN Dario Marcolin si è espresso sull'effetto del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina dei toscani.

L'analista ha lanciato una stoccata all'ambiente viola: "Lancio una provocazione: il Viola Park assomiglia a un resort a cinque stelle. È una struttura meravigliosa dove i calciatori vengono trattati come all'interno di una spa. Proprio per questo motivo serve un tecnico capace di mantenere la tensione sempre altissima, e in questo Vanoli è uno specialista".

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