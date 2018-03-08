Marco Astori: "Grazie Firenze, avete dimostrato quanto bene volete a Davide”
A fine funziona ha parlato il fratello di Astori, Marco che ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone presenti e quelle che hanno lasciato un ricordo per Davide al Franchi. Ecco le sue commosse paro...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 11:48
A fine funziona ha parlato il fratello di Astori, Marco che ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone presenti e quelle che hanno lasciato un ricordo per Davide al Franchi. Ecco le sue commosse parole: "Grazie a tutti di essere venuti, ci avete dimostrato quanto bene volevate al mio Davide. Non ci sono tante parole."