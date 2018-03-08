Marco Astori: "Grazie Firenze, avete dimostrato quanto bene volete a Davide”

A fine funziona ha parlato il fratello di Astori, Marco che ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone presenti e quelle che hanno lasciato un ricordo per Davide al Franchi. Ecco le sue commosse paro...

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2018 11:48

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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