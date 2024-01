Marchisio ricorda come apprese di Astori: ”Venne Allegri a fine allenamento, non potevo crederci”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Claudio Marchisio ha ricordato la scoperta della tragica scomparsa di Davide Astori, avvenuta quando il centrocampista vestiva la maglia della Juventus:

Eravamo in campo a fine allenamento, mister Allegri era uscito… Poi rientrò per darci la terribile notizia. Non ci credevo, non mi sembrava possibile. Poi iniziai a capire che anche noi sportivi, per quanto tali, siamo fragili. Con Davide abbiamo condiviso la maglia azzurra, oltre a essere stati avversari. Risaltava l’uomo prima del calciatore, lo pensano tutti coloro i quali l’hanno conosciuto”.

