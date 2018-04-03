Marchisio, da bandiera Juve a pazza idea di Sconcerti: "Dovrebbe venire alla Fiorentina"

Claudio Marchisio alla Fiorentina? Uno scenario nemmeno pronunciabile, per un giocatore che da anni rappresenta - seppur in secondo piano, in questa stagione - una bandiera della Juventus, fin dalle g...

Claudio Marchisio alla Fiorentina? Uno scenario nemmeno pronunciabile, per un giocatore che da anni rappresenta - seppur in secondo piano, in questa stagione - una bandiera della Juventus, fin dalle giovanili. Non per Mario Sconcerti, però. Il giornalista-tifoso viola, infatti, ha parlato a Rmc Sport, auspicando un suo arrivo in viola: Mi piacerebbe vedere Marchisio alla Fiorentina, gli farebbe bene andare a fare il maestro a 30 anni in una squadra giovane. Ma credo abbia un ingaggio fuori portata”.