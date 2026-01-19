Marchini: “Per un’ora c’è stata una grandissima Fiorentina: ti dava la sensazione di essere padrona del campo”

Ospite all’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha parlato nel day-after di Bologna Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista:

“Ieri diciamo per 60′ una grandissima Fiorentina, bene anche fino all’85’, ma i cinque minuti finali ci hanno fatto tremare ancora. I viola sono una squadra in crescendo, in questo momento. Poi, è anche piacevole da vedere adesso. Ti dava proprio la sensazione di essere padrona del campo. C’è stato un cambio di passo, perché prima era una squadra timorosa. Il tempo che Vanoli ci ha messo è stato necessario, perché adesso i risultati si vedono. Dodò ha corso bene ieri, a differenza dei mesi precedenti. Se guardi i numeri, anche prima non è che si estraniava. Ieri quello che mi ha impressionato è che la Fiorentina, nonostante il gol annullato, ha continuato ad insistere per rifarlo subito. E infatti così è stato.”