19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini: “Per un’ora c’è stata una grandissima Fiorentina: ti dava la sensazione di essere padrona del campo”

19 Gennaio · 19:14

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 19:14

#FiorentinaGiampaolo Marchini

Il pensiero di Giampaolo Marchini nel day after di Bologna-Fiorentina con la prima vittoria esterna della Fiorentina in campionato

Ospite all’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha parlato nel day-after di Bologna Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista:
“Ieri diciamo per 60′ una grandissima Fiorentina, bene anche fino all’85’, ma i cinque minuti finali ci hanno fatto tremare ancora. I viola sono una squadra in crescendo, in questo momento. Poi, è anche piacevole da vedere adesso. Ti dava proprio la sensazione di essere padrona del campo. C’è stato un cambio di passo, perché prima era una squadra timorosa. Il tempo che Vanoli ci ha messo è stato necessario, perché adesso i risultati si vedono. Dodò ha corso bene ieri, a differenza dei mesi precedenti. Se guardi i numeri, anche prima non è che si estraniava. Ieri quello che mi ha impressionato è che la Fiorentina, nonostante il gol annullato, ha continuato ad insistere per rifarlo subito. E infatti così è stato.”

