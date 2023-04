Marchini: “Dodò a volte si perde, ma con il suo fisico riesce a rimediare agli errori”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Giampaolo Marchini, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro la Cremonese: “La Fiorentina parte con un bel vantaggio. C’è l’aria delle grandi occasioni, avete visto lo striscione al cavalcavia delle Cure? Si parla poi di stadio praticamente pieno. Lo stadio spingerà la squadra, ma la Cremonese ha un’occasionissima a livello storico. Poi si tratta di un match importante anche per la Fiorentina ovviamente. La città e il gruppo meritano la finale, il lavoro fatto dimostra grande disponibilità di tutti”.

Poi ha proseguito parlando di Dodò: “A volte si perde, ma ha le doti fisiche per rimediare ad eventuali errori che commette. Ha grande fisico nonostante la stazza”.

Infine, sulla sfida contro il Monza: “La squadra è andata in doppio vantaggio troppo presto. La Fiorentina in quel momento ha giocato come sa, dovremmo essere più accomodanti in certe situazioni”.