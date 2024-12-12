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Marchetti su Biraghi: "Potrebbe tornare a lavorare insieme a Conte visto che Spinazzola è vicino alla cessione"

Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato anche della situazione di Cristiano Biraghi dopo gli ultimi sviluppi in casa Fiorentina, prospettando uno scenario di mercato: “L’Europa ci regala anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 14:42
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Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato anche della situazione di Cristiano Biraghi dopo gli ultimi sviluppi in casa Fiorentina, prospettando uno scenario di mercato: “L’Europa ci regala anche un po’ di mercato. L’esclusione di Biraghi dalla lista dei convocati per questioni tecniche, ha acceso i riflettori sulla sua situazione. Il suo procuratore non le ha mandate certo a dire, aprendo ad una cessione già da gennaio: “Biraghi e Parisi andranno via”.

“Beh, Biraghi potrebbe tornare a lavorare con Conte, a Napoli. Visto che a Napoli si sta valutando insieme a Spinazzola l’opportunità di cambiare. Arrivato per giocare come quinto, il Napoli ha cambiato atteggiamento tattico e gli spazi ora sono molti meno. E così potrebbe davvero verificarsi l’incastro”.

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