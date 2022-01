Marchetti sicuro: “Piatek farà concorrenza a Vlahovic, sarà già pronto quando il serbo partirà”

Luca Marchetti ha parlato del colpo Piatek messo a segno dalla Fiorentina nel suo editoriale su TMW: “La Fiorentina ha messo a segno il colpo di giornata. Piatek avrà un paio di giorni in più per ambientarsi: visto che già domani mattina sarà a Firenze per le visite mediche. Tutto chiuso, il polacco torna in Italia, preferisce cambiare piazza, dopo le lusinghe del Genoa, e dice di sì al progetto viola. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni. Per il momento in concorrenza con Vlahovic e per dare ancora più struttura alla Fiorentina, un domani, visto che Dusan è destinato a partire, lui sarà già pronto a prendersi un ruolo ancora più importante. La Fiorentina ha giocato d’anticipo in questo mercato: Ikoné ancor prima che di fatto fosse ufficializzata la partenza del mercato invernale, ora Piatek (anche in anticipo rispetto alla possibile partenza di Vlahovic a giugno) e magari non è finita qui…”.

