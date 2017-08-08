Marchetti: "Kalinic molto vicino al Milan, la Fiorentina può fare una stagione esaltante"

I giocatori sono stati scelti con criterio ma serve la giusta amalgama e questo compito spetta a Pioli

Luca Marchetti, noto giornalista nonché esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio.

Sarà Kalinic la punta del Milan?

“Al momento il croato rimane il giocatore più vicino. Belotti è impossibile, per Aubameyang il Milan ci spera ma è davvero molto complicato riuscire a prenderlo”.

Che stagione ti aspetti dalla Fiorentina?

“E’ una stagione di completo rinnovamento quindi potrà essere esaltante così come disastrosa. I giocatori sono stati scelti con criterio ma serve la giusta amalgama e questo spetta a Pioli”.

Jovetic può rientrare nei piani di Spalletti?

“Ha fatto un grande precampionato in cui è andato spesso in rete. Se rimarrà dovrà dimostrare di essere all’altezza, la certezza è che potrebbe essere un acquisto per l’Inter