Marchegiani: "L'esonero di Grosso è prematuro, aveva bisogno di più tempo per costruire la Fiorentina"

L'ex portiere ha parlato dell'esonero di Fabio Grosso

L'ex portiere della Nazionale e opinionista di Sky Sport Luca Marchegiani ha commentato l'addio di Fabio Grosso, sollevato dall'incarico dalla Fiorentina dopo soli quattro incontri ufficiali sulla panchina gigliata.

Di seguito la rielaborazione del suo intervento:

Un addio affrettato e la rivoluzione della rosa "Interrompere il rapporto con Grosso dopo appena tre settimane mi pare decisamente prematuro, soprattutto se si considera che la campagna acquisti ha stravolto la rosa. In questi casi un margine di tempo per amalgamare il gruppo è indispensabile. Senza contare che Grosso è stato ingaggiato liberandolo dal Sassuolo, non si trattava di un tecnico svincolato".

Spaccatura interna più che resa sul campo "Diversi elementi sono sbarcati a Firenze soltanto da una manciata di giorni. Per questa ragione mi sembra una decisione maturata più per attriti interni e per una reciproca mancanza di intesa, che per i reali riscontri emersi sul terreno di gioco in questo avvio".