Marca scrive: "Ruggeri piace all'Aston Villa" Niente ritorno in Italia a Firenze per lui?

Ruggeri pare indirizzato verso l'Inghilterra

Matteo Ruggeri appare ormai a un passo dal dire addio all'Atlético Madrid. Stando alle indiscrezioni diffuse da Marca, l'Aston Villa avrebbe impresso una forte accelerazione per il terzino italiano, imbastendo un'operazione che potrebbe definirsi già nel giro di poche ore. Gli entourage del calciatore avrebbero incontrato i vertici dei Colchoneros, i quali avrebbero nel frattempo estromesso l'esterno dalle esercitazioni con la formazione titolare — un indizio inequivocabile sul buon esito del trasferimento.

Il talentuoso classe 2002, sbarcato nella capitale spagnola dodici mesi fa dall'Atalanta a fronte di un investimento di 17 milioni di euro, ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio nello scacchiere di Diego Simeone in seguito all'innesto di Alejandro Grimaldo. Al contrario, la squadra inglese si trova a dover colmare la voragine lasciata sulla corsia mancina da Lucas Digne, volato al Paris Saint-Germain.

La svolta d'oltremanica rappresenta una doccia fredda per la Fiorentina. La società gigliata considerava da tempo Ruggeri una priorità assoluta per puntellare la fascia sinistra, valutando un'offerta impostata sul prestito con diritto di riscatto. Lo stesso giocatore pareva affascinato dall'ipotesi di rientrare nel massimo campionato italiano, ma questa opzione rischia ora di sfumare in modo definitivo per i viola.