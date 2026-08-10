Marca: "Il Real Madrid guarderà con attenzione Firenze, è l'ambiente giusto per Mastantuono"

Il giocatore argentino è uno dei colpi del campionato

Da questa settimana, con Franco Mastantuono finalmente aggregato al gruppo per preparare la prima sfida di Coppa Italia e il successivo esordio in Serie A, da Madrid gli occhi saranno puntati su Firenze. Non si tratta di un'attenzione da poco, vista la caratura di un club come il Real Madrid: la nota testata spagnola Marca ha persino dedicato al talento argentino una delle sue copertine online, sottolineando la grande accoglienza ricevuta al suo arrivo all'aeroporto di Peretola.

L'ambiente ideale per la crescita Nella capitale spagnola sono convinti che la Fiorentina rappresenti la destinazione perfetta per il classe 2007. I quotidiani iberici evidenziano infatti un ambiente stimolante per maturare in un club determinato a ritornare ad alti livelli, unito a una Serie A storicamente ritenuta il campionato più accogliente per i calciatori argentini. A fare la differenza è anche l'assetto tattico: il 4-3-2-1 disegnato da Fabio Grosso garantisce al giovane trequartista un abito su misura, ideale per lasciargli spazio e totale libertà d'azione sul campo.

L'attesa di vederlo finalmente all'opera non coinvolge soltanto i sostenitori fiorentini, ma accende l'entusiasmo anche sponda blanca a Madrid.