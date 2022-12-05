Marca esalta Amrabat: "È il leone che ha annullato Modric e De Bruyne. Ha tre polmoni"
Domani la Spagna sfiderà il Marocco gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. La Nazionale marocchina è la sorpresa di questa edizione della Coppa del Mondo. E ad attirare l'attenzione di Marca, è u...
Domani la Spagna sfiderà il Marocco gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. La Nazionale marocchina è la sorpresa di questa edizione della Coppa del Mondo. E ad attirare l'attenzione di Marca, è uno dei grandi protagonisti dei Leoni d'Atlante: Sofyan Amrabat. Il quotidiano iberico ha così esaltato il centrocampista della Fiorentina: "Sofyan Amrabat, el 'león' que secó a Modric y De Bruyne aguarda a España: "Tiene tres pulmones", ovvero "Il leone che ha annullato Modric y De Bruyn sfida la Spagna: ha tra polmoni".
GAZZETTA, PEREYRA, ITALIANO LO VUOLE GIÀ A GENNAIO MA L’UDINESE NON VUOLE PRIVARSENE ORA
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