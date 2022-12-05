Marca esalta Amrabat: "È il leone che ha annullato Modric e De Bruyne. Ha tre polmoni"

Domani la Spagna sfiderà il Marocco gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. La Nazionale marocchina è la sorpresa di questa edizione della Coppa del Mondo. E ad attirare l'attenzione di Marca, è u...

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2022 14:51

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