Marca, il Betis venderà German Pezzella alla Fiorentina per 11 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Marca, German Pezzella sarà presto totalmente un giocatore della Fiorentina per 11 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo scrive che il difensore argentino sarà una delle...

Secondo quanto riportato da Marca, German Pezzella sarà presto totalmente un giocatore della Fiorentina per 11 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo scrive che il difensore argentino sarà una delle prime cessioni del club della prossima stagione. Un'ulteriore conferma della volontà della società viola di riscattare il difensore che è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto.