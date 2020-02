Analisi all’intervallo di Inter-Napoli 0-0, andata delle semifinali di Tim Cup, allo scadere della prima frazione c’è stato un episodio discusso: conclusione di Zielinski, respinta di Padelli, palla che finisce sulla mano di De Vrij. L’ex arbitro Tiziano Pieri, dagli studi Rai, ha chiarito. “La decisione di Calvarese è stata corretta, non era rigore. Bene ha fatto il VAR a non richiamarlo: De Vrij si è girato e non guardava il pallone”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com