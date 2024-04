Mandragora: “Vogliamo invertire la rotta. Nonostante le prestazioni, i risultati stentano ad arrivare”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha così parlato prima della sfida contro l’Atalanta, gara valevole per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia: “Sappiamo di affrontare una squadra forte, noi vogliamo fare la nostra prestazione e cercare di portare a casa un risultato positivo in vista della gara di ritorno. Cercheremo di cambiare il nostro trend, nonostante le prestazioni in quest’ultimo periodo siano positive, i risultati però stentato ad arrivare. Vogliamo invertire la rotta”.

FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI TITOLARE, KAYODE TERZINO, KOUAMÈ ESTERNO, ARTHUR NO