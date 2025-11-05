5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:40

Mandragora: “Siamo tutti responsabili e dispiaciuti. Non siamo riusciti ad incastrarci con le richieste di Pioli”

5 Novembre · 22:36

FiorentinamandragoraPioli

"Dobbiamo pensare alla partita di domani, in Europa è sempre difficile giocare"

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport: “È una delusione per noi giocatori, per la società, per l’allenatore, però adesso dobbiamo pensare alla partita di domani, sappiamo che in Europa è sempre difficile giocare. Non siamo riusciti ad incastrarci con le richieste che erano dell’allenatore, non siamo riuscite a fare risultato. Noi giocatori veniamo criticati, l’allenatore purtroppo viene mandato via se non ci sono i risultati però siamo tutti responsabili e dispiaciuti”.

