Mandragora: “Siamo tutti responsabili e dispiaciuti. Non siamo riusciti ad incastrarci con le richieste di Pioli”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport: “È una delusione per noi giocatori, per la società, per l’allenatore, però adesso dobbiamo pensare alla partita di domani, sappiamo che in Europa è sempre difficile giocare. Non siamo riusciti ad incastrarci con le richieste che erano dell’allenatore, non siamo riuscite a fare risultato. Noi giocatori veniamo criticati, l’allenatore purtroppo viene mandato via se non ci sono i risultati però siamo tutti responsabili e dispiaciuti”.