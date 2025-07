Mandragora, permanenza o… addio a sorpresa? I numeri delle sue ultime cinque stagioni

Rolando Mandragora è stato tra le sorprese della stagione 2024/25 della Fiorentina, nonostante i molteplici momenti di difficoltà, il centrocampista partenopeo li ha superati con grande tenacia sfoderando ottime prestazioni, che l’hanno portato, numericamente parlando, alla sua migliore stagione nel calcio professionistico. Raffaele Palladino ha ottenuto il meglio dal suo giocatore, schierandolo nella posizione di mediana o mezzala, egli l’ha ripagato a suon di gol ed assist. Sicuramente si è dimostrato un valido equilibratore, ma anche “un’arma offensiva letale”. Tra le qualità emerse, la sua grande leadership e l’ottima capacità di inserirsi e di smarcarsi per andare a colpire.

Mandragora ha un contratto con la Fiorentina fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno legata al raggiungimento del 50% delle presenze nella prossima stagione. Il suo ingaggio è pari a circa 1,6 milioni di euro. Il rinnovo del classe 1997 sembra però essere un argomento che tiene banco, secondo diversi rumors, l’entourage del calciatore ha chiesto maggiori garanzie economiche possibili alla dirigenza viola, nel corso degli incontri che ci sono stati al Viola Park. Stefano Antonelli, agente del giocatore, ai microfoni di Sky Sport, recentemente ha fatto chiarezza sulla situazione rinnovo, il quale pare essere piuttosto lontano: “Ci sono stati dei cordialissimi incontri, ma non un accordo. Non si può dire che c’è una strada che porta al rinnovo. La Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla”.

Permanenza dunque o… addio? Ogni strada per il momento resta aperta, Rolando Mandragora vorrebbe restare a Firenze, ovviamente rinnovando ma attualmente sembra esserci tanta distanza tra le richieste dei suoi agenti e la proposta della dirigenza gigliata. C’è dunque anche da considerare, che nel caso in cui non si arrivasse ad un rinnovo con conseguente adeguamento, il calciatore napoletano avrebbe un contratto in scadenza tra solo un anno, quindi se non dovesse raggiungere minimo il 50% delle presenze, la Fiorentina rischierebbe di perderlo a zero.

Rolando Mandragora nella stagione 2020/21 ha giocato con la maglia dell’Udinese prima, e con quella del Torino poi, in totale ha collezionato 27 presenze: 3 gol e 1 assist. Nella stagione 2021/22 il centrocampista classe 1997 ha collezionato 23 presenze: 1 gol e 2 assist. In Serie A 21 le presenze, 2 gli assist. Mentre in Coppa Italia, 2 le presenze, 1 gol. Poi, il passaggio alla Fiorentina, alla sua prima stagione in viola, la 2022/23, ha collezionato 50 presenze: 4 gol e 5 assist. In Serie A 29 le presenze, 2 i gol e 4 gli assist, in Coppa Italia 4 presenze ed in Conference League, in 17 presenze, 2 gol e 1 assist. Nella stagione 2023/24, Mandragora ha collezionato 50 presenze: 5 gol e 4 assist. In Serie A 33 le presenze, condite da 3 gol e 3 assist. In Coppa Italia 4 presenze, 1 gol. Invece, in Conference League, 13 le presenze, 1 gol e 1 assist. Nell’ultima stagione, la sua migliore e non solo in maglia viola, Rolando Mandragora ha collezionato 42 presenze: 9 gol e 6 assist. In Serie A 29 le presenze, 4 i gol e 3 gli assist. In Conference League invece, 13 le presenze, 5 i gol e 3 gli assist.