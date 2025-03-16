Mandragora: "Lavoriamo per serate come queste. Gosens? Io l'avrei convocato in nazionale"
L'autore del 2 a 0 Rolando Mandragora ha esaltato il compagno Gosens, sottolineando come sia contento di averlo in squadra
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 20:34
Ai microfoni di Sky Sport, dopo il netto 3-0 impartito dalla Fiorentina alla Juventus, ha parlato Rolando Mandragora, al secondo gol in pochi giorni. Queste le sue parole, riportate da TMW: “In parte così le motivazioni arrivano da sole. Lavoriamo per questo e oggi siamo contenti. I tifosi ci hanno dato una grande mano e ci godiamo la serata”.
Come si fa a non convocare Gosens in nazionale?
“Non lo so, io lo avrei convocato ma noi ce lo godiamo. È un grande ragazzo, siamo contenti di averlo con noi”