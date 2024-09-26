Mandragora in forte dubbio per Empoli. Non si sta allenando per un problema muscolare

Raffaele Palladino potrebbe fare a meno di Mandragora contro l'Empoli, il centrocampista non si sta allenando con il resto del gruppo

Meno tre giorni a Empoli-Fiorentina, la squadra viola cerca continuità dopo la vittoria contro la Lazio ma per Palladino non ci sono buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda Rolando Mandragora. Il centrocampista viola questa settimana non si è mai allenato per via di un fastidio muscolare e dunque è molto improbabile che possa scendere in campo dal primo minuto domenica contro l'Empoli. Il centrocampista classe 1997 è ormai uno dei titolari del nuovo tecnico nel suo centrocampo a 3 (in questa stagione è stato scelto tra i primi 11 in 4 partite su 5 giocate), al suo posto salgono le quotazioni di Richardson.

LE FOTO DELLA GRIGLIATA AL VIOLA PARK

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