Labaro Viola

Mandragora in forte dubbio per Empoli. Non si sta allenando per un problema muscolare

Raffaele Palladino potrebbe fare a meno di Mandragora contro l'Empoli, il centrocampista non si sta allenando con il resto del gruppo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2024 20:47
Mandragora in forte dubbio per Empoli. Non si sta allenando per un problema muscolare - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Mandragora
Condividi

Meno tre giorni a Empoli-Fiorentina, la squadra viola cerca continuità dopo la vittoria contro la Lazio ma per Palladino non ci sono buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda Rolando Mandragora. Il centrocampista viola questa settimana non si è mai allenato per via di un fastidio muscolare e dunque è molto improbabile che possa scendere in campo dal primo minuto domenica contro l'Empoli. Il centrocampista classe 1997 è ormai uno dei titolari del nuovo tecnico nel suo centrocampo a 3 (in questa stagione è stato scelto tra i primi 11 in 4 partite su 5 giocate), al suo posto salgono le quotazioni di Richardson.

LE FOTO DELLA GRIGLIATA AL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/grigliata-al-viola-park-tutta-la-fiorentina-insieme-a-pranzo-ce-anche-commisso-ecco-tutte-le-foto/269763/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok