Mandragora: “Col West Ham tanti errori, ora siamo cresciuti. Chi la decide? Nico”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato al Corriere Fiorentino: “Rispetto a quella partita ci sentiamo cresciuti, l’esperienza europea ti matura sotto ogni aspetto. Col West Ham abbiamo commesso tanti errori e li abbiamo pagati, e la stessa cosa purtroppo è accaduta con l’Inter finale di Coppa Italia. Sono state due mazzate belle toste, ma quello che ci aspetta adesso è uno scenario diverso. Col finale ancora da scrivere. L’Olympiacos è una ottima squadra, non si arriva fino in fondo per caso. Per batterli ci vorrà una grande Fiorentina, ma noi li stiamo studiano a fondo e ci sentiamo pronti: arriviamo a questo appuntamento con fame, fiducia e spirito. Abbiamo tutte le carte in regola per crederci.

Chi la decide? Dico Nico Gonzalez. È stato decisivo tante volte quest’anno (è a quota 15 gol, miglior marcatore viola, ndr) e credo che possa essere l’uomo giusto per decidere anche la partita. Lo auguro a lui, a noi e naturalmente a una città intera che aspetta da tanto di vincere qualcosa”.

