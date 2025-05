Mandragora: “Aver perso 3 finali è una motivazione per andarci ancora. Il rinnovo di Palladino ci onora”

Rolando Mandragora ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Betis, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Aver già fatto due finali è una motivazione in più, crediamo nella rimonta, passa tutto da domani, ci giocheremo la vita con il coltello fra i denti. Stiamo vedendo e leggendo che lo stadio sarà sold out e questo è un altro grande motivo per fare un risultato importante, metteremo fame per portare ancora la Fiorentina in finale. Della semifinale di ieri dell’Inter mia è rimasta impressa la voglia di non mollare dei calciatori dell’Inter.

Dobbiamo saper gestire la partita, non sbagliare l’approccio, i dettagli faranno la differenza, all’andata abbiamo sbagliato qualche scelta, vogliamo fare una grande partita e passare il turno. Ora è il momento di pensare solo al Betis e non al rinnovo. Abbiamo affrontato tanti momenti difficili quest’anno che potevano disunirci ma non lo abbiamo fatto anzi, ci siamo legati molto di più.

Sul futuro di Palladino non avevamo bisogno di rassicurazioni, il rinnovo è un attestato di stima per il mister e vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, siamo sulla stessa lunghezza d’onda e siamo orgogliosi di questo. Il mister mi ha lasciato grande libertà e grande fiducia, queste sono le due cose che mi hanno permesso di migliorare. A Firenze mi trovo bene dal primo giorno, mi sono sposato ed è nata la mia bambina, per me è una città speciale.

Cercheremo di mettere in campo le nostre idee, a Basilea l’abbiamo sbloccata tardi nell’altra semifinale, domani non dobbiamo avere fretta. Abbiamo la voglia di portare la Fiorentina in alto. In questa squadra nessuno pecca di atteggiamento e presunzione. Io c’ero ad Atene, a Roma ed a Praga, ho tanta voglia di rivalsa cosi come tutti i ragazzi che c’erano per questo dobbiamo giocare con il coltello fra i denti”