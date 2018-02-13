Mandorlini: "Simeone va servito negli ultimi 16 metri. Benassi e Saponara? Credete in loro"
Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Simeone? È giovane, ha margini per migliorare i suoi score. Come va servito? Non è un giocatore che va portato lontano dalla porta, non fa...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 20:11
Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Simeone? È giovane, ha margini per migliorare i suoi score. Come va servito? Non è un giocatore che va portato lontano dalla porta, non fa salire la squadra e non è ancora troppo tecnico, va servito negli ultimi sedici metri".
Prosegue su Benassi: "Benassi? Ha gamba, la Fiorentina deve credere in lui".
E su Saponara: "Saponara? Romagnolo come me, diversi problemi fisici ma è un giocatore di qualità".