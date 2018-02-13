Mandorlini: "Simeone va servito negli ultimi 16 metri. Benassi e Saponara? Credete in loro"

Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Simeone? È giovane, ha margini per migliorare i suoi score. Come va servito? Non è un giocatore che va portato lontano dalla porta, non fa...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2018 20:11

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