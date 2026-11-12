Mancini sceglie Frattesi al posto di Fagioli contro la Francia. La formazione ufficiale dell'Italia
Il centrocampista della Fiorentina in panchina nel match di stasera contro la Francia in Nations League
L'Italia è pronta a scendere in campo tra poco meno di un'ora, a San Siro, nel match di Nations League contro la Francia e il ct Roberto Mancini decide di non lanciare dal primo minuto il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli.
Nella formazione ufficiale, infatti, le scelte per il centrocampo sono ricadute su Sandro Tonali, Davide Frattesi e Nicolò Barella. In difesa spazio all'ex Fiorentina, Michael Kayode, nel ruolo di terzino destro.
Ecco la formazione ufficiale della Nazionale italiana:
Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Cambiaghi.