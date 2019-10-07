Mancini: "Ribery è un campione, uno dei maggiori talenti del mondo. Se uno si sa curare gioca e vince più a lungo"
Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa direttamente da Coverciano, queste le sue parole su Ribery:"Ribery è un campione, uno dei migliori d'Europa e del Mondo. Se un giocatore si sa curare du...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 16:44
Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa direttamente da Coverciano, queste le sue parole su Ribery:
"Ribery è un campione, uno dei migliori d'Europa e del Mondo. Se un giocatore si sa curare durante la sua carriera può giocare più a lungo e togliersi delle soddisfazioni ad un'età che un altro giocatore non arriva neanche. La carriera di un calciatore non dura tanto, dopo vent'anni è finita e aver cura del proprio fisico è fondamentale".