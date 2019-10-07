Labaro Viola

Mancini: "Ribery è un campione, uno dei maggiori talenti del mondo. Se uno si sa curare gioca e vince più a lungo"

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa direttamente da Coverciano, queste le sue parole su Ribery:"Ribery è un campione, uno dei migliori d'Europa e del Mondo. Se un giocatore si sa curare du...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 16:44
Mancini: "Ribery è un campione, uno dei maggiori talenti del mondo. Se uno si sa curare gioca e vince più a lungo" -
News
Fiorentina
Mancini
Ribery
Condividi

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa direttamente da Coverciano, queste le sue parole su Ribery:

"Ribery è un campione, uno dei migliori d'Europa e del Mondo. Se un giocatore si sa curare durante la sua carriera può giocare più a lungo e togliersi delle soddisfazioni ad un'età che un altro giocatore non arriva neanche. La carriera di un calciatore non dura tanto, dopo vent'anni è finita e aver cura del proprio fisico è fondamentale".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok