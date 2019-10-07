Mancini: "Ribery è un campione, uno dei maggiori talenti del mondo. Se uno si sa curare gioca e vince più a lungo"

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa direttamente da Coverciano, queste le sue parole su Ribery:"Ribery è un campione, uno dei migliori d'Europa e del Mondo. Se un giocatore si sa curare du...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2019 16:44

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