Mancini: "Non mi è piaciuta la sosta di 4 partite. Il focus è sui giovani e noi dobbiamo chiamarli"

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, presenta in conferenza stampa i principali temi della partita in programma domani alle 20:45 allo stadio di San Siro

Ecco le parole del Ct Mancini in conferenza stampa: "Non mi è piaciuta la sosta di quattro partite, potendo scegliere, preferisco la classica con due partite alla volta.

La nuova linea arbitrale, la dicevo venti anni fa, sicuramente ha migliorato il gioco delle partite, se poi si segnano un sacco di gol, forse è perché si difende male. Però, per chi guarda da fuori, è più bello e divertente vedere una partita che finisce 4 a 3.

Sugli esterni abbiamo molti ragazzi giovani, con meno esperienza di altri, possono giocare queste partite e migliorare. Poi speriamo che tra sei mesi siano migliorati tutti.

Non ho la soluzione per migliorare il calcio italiano. Noi dobbiamo chiamare i ragazzi più giovani, perché è importante conoscerli e capire le qualità che possono avere, anche in ottica futura. Tutti volevano i giovani, l'ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico, tutti si lamentano che non giocano mai, noi cerchiamo di chiamarli e speriamo di azzeccarli, poi, se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l'abbiamo sempre fatto. Può darsi che ci siano momenti in cui ci possa servire qualcuno di esperienza, però sappiamo cosa ci possono dare, alcuni li conosciamo bene, altri meno. Però il focus è sui giovani, per un ragazzo allenarsi con chi gioca ad alto livello è molto importante".