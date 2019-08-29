Mancini: "Non mi aspettavo che avrebbero lasciato andar via Biraghi. I giovani della Fiorentina sono interessanti"
Queste le parole rilasciate a Tuttosport dall'allenatore della Nazionale maggiore Italiana Roberto Mancini: "Non mi aspettavo che una Fiorentina che punta così tanto sui giovani avrebbe lasciato andar...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 13:32
Queste le parole rilasciate a Tuttosport dall'allenatore della Nazionale maggiore Italiana Roberto Mancini: "Non mi aspettavo che una Fiorentina che punta così tanto sui giovani avrebbe lasciato andar via Biraghi. È comunque molto importante avere italiani in squadra. Quali novità ho visto nella Serie A? I giovani viola sono molto interessanti".