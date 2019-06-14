Mancini: "Commisso è un uomo appassionato di calcio, lo conosco perchè mio figlio giocava nei Cosmos"
L'allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini ha commentato a Sky l'arrivo del nuovo presidente Commisso alla Fiorentina: "Lo conosco dal vivo perché mio figlio Andrea ha giocato nei Cosmos. È...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2019 09:22
L'allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini ha commentato a Sky l'arrivo del nuovo presidente Commisso alla Fiorentina: "Lo conosco dal vivo perché mio figlio Andrea ha giocato nei Cosmos. È un uomo appassionato di calcio, acquistando la Fiorentina ha realizzato uno speldido gesto per il calcio italiano".