Mancini: "Commisso è un uomo appassionato di calcio, lo conosco perchè mio figlio giocava nei Cosmos"

L'allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini ha commentato a Sky l'arrivo del nuovo presidente Commisso alla Fiorentina: "Lo conosco dal vivo perché mio figlio Andrea ha giocato nei Cosmos. È...

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2019 09:22

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