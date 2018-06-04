Mancini: "Chiesa via dalla Fiorentina? Non conta la squadra, deve giocare con costanza"
Roberto Mancini, intervistato dai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra i temi, ovviamente, c'è anche Federico Chiesa: "Ci sono tanti giovani di qualità e Chiesa è uno di que...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 13:00
Roberto Mancini, intervistato dai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra i temi, ovviamente, c'è anche Federico Chiesa: "Ci sono tanti giovani di qualità e Chiesa è uno di questi. Dovrà giocare partite difficili e alle quali magari non è ancora abituato, ma in questo modo crescerà tanto".
Conclude con un pensiero sul futuro: "Via dalla Fiorentina per acquisire esperienza? Non conta la squadra... L'importante, per lui come per gli altri ragazzi, è che scendano in campo con costanza".