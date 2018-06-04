Mancini: "Chiesa via dalla Fiorentina? Non conta la squadra, deve giocare con costanza"

Roberto Mancini, intervistato dai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra i temi, ovviamente, c'è anche Federico Chiesa: "Ci sono tanti giovani di qualità e Chiesa è uno di que...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2018 13:00

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