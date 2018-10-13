Mancini: "Atalanta in crisi? Non è stata solo sfortuna, vedete quello che è successo a Firenze..."
Gianluca Mancini, difensore centrale dell'Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"I risultati arriveranno, perché le prestazioni ci sono sempre state, possiamo dirlo tranq...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 10:41
Gianluca Mancini, difensore centrale dell'Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
"I risultati arriveranno, perché le prestazioni ci sono sempre state, possiamo dirlo tranquillamente. Siamo stati sfortunati, e non solo sfortunati se ripenso alla partita con la Fiorentina e all’ultima in casa contro la Sampdoria. Siamo un buon gruppo, abbiamo un ottimo allenatore: sono certo che torneremo a far punti"