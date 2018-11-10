Mancini: "Astori mi ha aiutato molto, ho ancora la sua voce in testa. Una volta mi disse.."

Sulle pagine di SportWeek ha parlato il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini. Queste le sue parole su Astori: "Ho dei ricordi fantastici. Fui aggregato alla prima squadra per il ritiro..

Sulle pagine di SportWeek ha parlato il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini. Queste le sue parole su Astori: "Ho dei ricordi fantastici. Fui aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo di Moena. Astori restava a lungo a parlato con i più giovani, ci dava consigli, ci seguiva. Cosa mi disse? Tante cose, ma ne svelo solo una perché è anche simpatica. Allora avevo qualche chilo in più, sono un mangione e non badavo più di tanto a certe questioni. Pensavo che bastasse far bene in campo per diventare un professionista. E invece Astori mi spiegò come a fare la differenza siano i dettagli. Da allora iniziai a curarmi sotto questo aspetto. Quando lo rividi il giorno del mio debutto in A venne da me per farmi i complimenti: "Bravo, ti sei tirato a lucido. Così si fa". Sento ancora la sua voce, non riesco a credere che se ne sia andato"

Fonte TMW.com