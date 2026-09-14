Malusci: "Vanoli può essere il leader di questa Fiorentina. Su Dodo non puoi farei affidamento"

Le parole dell'ex viola sul momento della Fiorentina

L'ex difensore viola, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha analizzato i temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:



"Contro il Venezia si è vista una mentalità diversa. Vanoli penso che abbia fatto poco in quattro giorni, ma penso che abbia picchiato sodo nello spogliatoio a livello mentale. Quando Fagioli fa in conferenza stampa e dice quella cosa vuol dire che è entrato bene. Se nella Fiorentina manca un leader, quello può esserlo sicuramente Vanoli.



La linea difensiva non è in perfetta forma in questo momento. Penso che Jimenez e Valdepenas hanno una gamba importante, ma quando hai questi due che vanno spesso vanno in avanti, al centro hai bisogno di gente che sta bene. Vanoli voleva una squadra più solida in difesa, quindi ha tentato di risolvere mettendo Viery a sinistra. Dodo? Su di lui non puoi fare affidamento. Tra qualche mese firmerà a 0 per un'altra squadra."

