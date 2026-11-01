Malusci: "Vanoli non ha trovato il rimedio per i gol subiti, deve essere il primo ad incidere di più"

L'ex difensore ha parlato del momento dei viola

L'ex difensore e attuale opinionista Alberto Malusci ha espresso il suo punto di vista ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, analizzando il periodo della Fiorentina e i temi più recenti in casa gigliata.

Sulle reti incassate

Malusci ha esordito focalizzandosi sul reparto arretrato: «La fragilità difensiva è un difetto che ci trasciniamo fin dai primi impegni stagionali. Manca solidità dietro e mister Vanoli finora non ha individuato i giusti accorgimenti: solo chi guida la squadra conosce la strada da seguire, ma da ex difensore ha sicuramente gli strumenti per leggere la situazione. La nota positiva risiede in alcune trame di gioco convincenti, che lasciano ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti».

«Vanoli ha i mezzi per incidere di più»

L'analisi si è poi spostata sulla gestione tecnica: «Nelle ultime uscite contro Como e Atalanta ho notato sprazzi di buon calcio. Il gruppo dimostra carattere e vitalità, sebbene l'assetto definitivo sia ancora da perfezionare. Inoltre, è fondamentale mettere nelle migliori condizioni gli elementi di maggior talento come Mastantuono. Mi aspetto un contributo superiore da parte di Vanoli rispetto a quanto visto finora, considerando l'eccellente lavoro svolto nell'annata passata: possiede tutte le capacità necessarie e, anche se potrebbe servire del tempo, riuscirà a dare la giusta stabilità».

In vista del prossimo match con il Sassuolo

Infine, un commento sulla gara d'inizio settimana: «Per la sfida di lunedì immagino una squadra aggressiva e propositiva. Cercare la stabilità è giusto, ma si deve giocare con sfacciataggine e senza timori reverenziali, replicando lo stesso atteggiamento visto nella partita contro l'Atalanta».