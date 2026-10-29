Malusci: "Oulai va buttato dentro, facciamolo giocare con Fagioli e giochiamocela con coraggio"

L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina prima di stasera

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: "A Milano era impensabile pensare di non giocare in difesa e nel primo tempo non siamo andati male perché li abbiamo aggrediti alti, invece nel secondo ce li siamo portati in casa e sono riusciti ad entrare dentro con facilità perchè ci siamo abbassati troppo."

Prosegue: "Stasera bisogna cambiare approccio ed atteggiamento perché non è l'Atalanta degli ultimi anni. Si tratta di una squadra in crisi e con tante assenze. Dobbiamo andare a giocarcela a viso aperto perché le gare di sacrificio non sono roba per noi."

Sulla Fiorentina: "Proviamoci, mettiamo dentro Gonçalves trequartista e nel mezzo Oulai con Fagioli. Vediamoli questi ragazzi, sono stati pagati anche molto e dobbiamo valorizzarli con Vanoli che è colui che deve mettere questa squadra nelle migliori condizioni. Vanoli è il leader e lo deve fare, voglio vedere qualcosa in più e deve trasmettere un gioco migliore."